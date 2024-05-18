На матч РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» раскупили все билеты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Болельщики раскупили все билеты на матч 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и самарскими «Крыльев Советов». Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Встреча пройдет 18 мая на «ВТБ-Арене», начало — 14:00 мск. Болельщики впервые раскупили все билеты на домашний матч «Динамо» в РПЛ с момента введения карты болельщика в июне 2022 года. Игра против «Крыльев Советов» станет заключительной для столичной команды на своем поле в текущем сезоне.