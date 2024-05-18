Салихова: «Я не верю в “Спартак” без Джикии»

«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба.



Амарал рассказывает, что пришел строить семью в “Спартак” и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из “Спартака” надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.



Я не верю в “Спартак” без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат. Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», — цитирует Салихову Metaratings.ru.