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18 мая, источник: Спорт-Экспресс

Салихова: «Я не верю в “Спартак” без Джикии»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.

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Источник: Чемпионат.com

«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба.

Амарал рассказывает, что пришел строить семью в “Спартак” и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из “Спартака” надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.

Я не верю в “Спартак” без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат. Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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