Салихова: «Я не верю в “Спартак” без Джикии»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.
«Я считаю, что клуб очень некрасиво поступил с Джикией. Уверена, что при Леониде Арнольдовиче обязательно пришли бы к компромиссному решению, которое устроило бы все стороны, а Джикия и после завершения карьеры работал бы на благо клуба.
Амарал рассказывает, что пришел строить семью в “Спартак” и первым же решением не продлевает капитана. Так вы семью не построите, а наоборот, показываете молодым игрокам, тем же Литвинову и Хлусевичу, что из “Спартака” надо уходить молодым, пока есть спрос, иначе спишут при малейших снижениях показателей, как сделали с Джикией, а вокруг клуба всегда будут агенты, готовые завезти нового игрока.
Я не верю в “Спартак” без Джикии. Такие игроки даже с бровки способны менять настроение матча и его результат. Время покажет, что уход Джикии еще несколько раз аукнется Малышеву, Амаралу, Жданову, Хавкину и Матыцыну. Они предали капитана», — цитирует Салихову Metaratings.ru.
30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.