Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.05
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18.05
Торино
Милан
Футбол. Премьер-лига
18.05
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
18.05
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
18.05
Динамо Мх
Родина
Футбол. Премьер-лига
18.05
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
18.05
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18.05
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
18.05
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18.05
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
18.05
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
18.05
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18.05
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
18.05
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первая лига
18.05
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
18.05
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
12.05
Факел
Урал
12.05
Оренбург
Локомотив
11.05
Балтика
Динамо
11.05
Зенит
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:13 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» продолжат борьбу за победу в РПЛ в матче с «Ахматом»

«Зенит» в случае ничьей или поражения потеряет шансы на победу в турнире.

Зенит
Ахмат
Спартак
Рубин
Ростов
Балтика
Оренбург
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ахмат-Арене».

«Зенит» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. Петербуржцы не смогли победить в основное время в последних шести матчах во всех турнирах. «Ахмат» идет на 10-й позиции с 35 очками, грозненский клуб выиграл 5 матчей подряд.

Футболисты «Зенита» отстают от лидирующего московского «Динамо» на пять очков, поэтому в случае ничьей или поражения потеряет шансы на победу в турнире. Петербуржцы выигрывали чемпионат последние пять сезонов.

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках РПЛ и две на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» одержал в них две победы и один раз встреча завершилась вничью. Матч начнется в 19:00 мск.

Последний домашний матч для Джикии за «Спартак»

В первом матче воскресенья екатеринбургский «Урал» сыграет дома против «Оренбурга». «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, «Оренбург» — 12-ю позицию. Обе команды набрали по 29 очков. В первом круге «Урал» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0, матч начнется в 12:00 мск.

В другой встрече московский «Спартак» сыграет свой последний домашний матч в сезоне против казанского «Рубина». «Спартак» занимает 5-е место, имея в активе 46 очков. «Рубин» с 41 очком идет на 7-й строчке. Этот матч станет одним из последних для капитана команды Георгия Джикии, который покинет «Спартак» по окончании сезона. В составе «Спартака» Джикия становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

По мнению нападающего «Спартака» Александра Соболева, уход Джикии станет большой потерей для красно-белых. «Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для “Спартака” это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан», — написал футболист в своих социальных сетях.

Матч первого круга РПЛ между командами завершился со счетом 4:1 в пользу «Спартака». Матч начнется в 14:15 мск.

В 16:15 мск начнется матч между «Ростовом» и калининградской «Балтикой». «Ростов» занимает 9-е место, набрав 40 очков, а «Балтика» идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 26 очков. В этом сезоне команды сыграли две встречи, одна из которых завершилась победой «Балтики» (1:0), а другая — ничьей (2:2).

Читайте также от «ТАСС»
Брылин: отстранение игроков из-за обвинения в изнасиловании нанесло команде огромный урон
Тарасова: у нас есть люди, которые получают зарплату, посмотрим, как они будут сражаться за эту ситуацию
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с "Тулузой"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь