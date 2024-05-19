Футболисты «Зенита» продолжат борьбу за победу в РПЛ в матче с «Ахматом»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ахмат-Арене».

«Зенит» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. Петербуржцы не смогли победить в основное время в последних шести матчах во всех турнирах. «Ахмат» идет на 10-й позиции с 35 очками, грозненский клуб выиграл 5 матчей подряд.

Футболисты «Зенита» отстают от лидирующего московского «Динамо» на пять очков, поэтому в случае ничьей или поражения потеряет шансы на победу в турнире. Петербуржцы выигрывали чемпионат последние пять сезонов.

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках РПЛ и две на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Зенит» одержал в них две победы и один раз встреча завершилась вничью. Матч начнется в 19:00 мск.

Последний домашний матч для Джикии за «Спартак»

В первом матче воскресенья екатеринбургский «Урал» сыграет дома против «Оренбурга». «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, «Оренбург» — 12-ю позицию. Обе команды набрали по 29 очков. В первом круге «Урал» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0, матч начнется в 12:00 мск.

В другой встрече московский «Спартак» сыграет свой последний домашний матч в сезоне против казанского «Рубина». «Спартак» занимает 5-е место, имея в активе 46 очков. «Рубин» с 41 очком идет на 7-й строчке. Этот матч станет одним из последних для капитана команды Георгия Джикии, который покинет «Спартак» по окончании сезона. В составе «Спартака» Джикия становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

По мнению нападающего «Спартака» Александра Соболева, уход Джикии станет большой потерей для красно-белых. «Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для “Спартака” это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан», — написал футболист в своих социальных сетях.

Матч первого круга РПЛ между командами завершился со счетом 4:1 в пользу «Спартака». Матч начнется в 14:15 мск.