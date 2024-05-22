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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: вратарь «Краснодара» Сафонов может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» и сборной России Матвею Сафонову, сообщает Legalbet.

ПСЖ
Краснодар
Источник: РИА "Новости"

Как утверждает источник, парижане уже связывались с руководством краснодарцев насчет возможного трансфера 25-летнего голкипера.

В июне истекает контракт Кейлора Наваса с «ПСЖ». В связи с этим французский клуб рассматривает Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.

По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

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