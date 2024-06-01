«Локомотив» подписал контракт с экс-вратарем «Спартака» Митрюшкиным

Контракт с 28-летним голкипером рассчитан на три года. Митрюшкин перешел в «Локомотив» на правах свободного агента после того, как срок его соглашения с «Химками» истек по окончании сезона.

Митрюшкин — воспитанник «Спартака» и дебютировал во взрослом футболе в составе «красно-белых» весной 2014 года. В 2016 году он перешел в швейцарский «Сьон», за который выступал на протяжении четырех лет, после он играл в Германии за дюссельдорфскую «Фортуну» и дрезденское «Динамо», а в 2022 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками».