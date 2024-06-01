Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Реал
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» подписал контракт с экс-вратарем «Спартака» Митрюшкиным

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о подписании соглашения с бывшим вратарем подмосковных «Химок» и столичного «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 28-летним голкипером рассчитан на три года. Митрюшкин перешел в «Локомотив» на правах свободного агента после того, как срок его соглашения с «Химками» истек по окончании сезона.

Митрюшкин — воспитанник «Спартака» и дебютировал во взрослом футболе в составе «красно-белых» весной 2014 года. В 2016 году он перешел в швейцарский «Сьон», за который выступал на протяжении четырех лет, после он играл в Германии за дюссельдорфскую «Фортуну» и дрезденское «Динамо», а в 2022 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками».

В завершившемся сезоне Митрюшкин помог «Химкам» выиграть первенство Первой лиги и вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Я пример человека СССР': как Дмитрий Бивол стал своим в четырех странах
Футболист был от бога: как звезду 'Зенита' сразила страшная болезнь
'Украинцы собрали на нас досье'. Интервью с боссом российской гимнастики
'Я не мажорка': Усачева о жуткой травме, больших деньгах и олдах Тутберидзе
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь