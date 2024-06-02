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13:05 (мск), источник: Московский комсомолец

«Акрон» вышел в РПЛ: почему это может быть хорошо и почему — плохо

Футбольный клуб из Жигулевска первые в свой истории вышел в Российскую Премьер-лигу, став третьей командой из Самарской области, добившей права играть в высшем российском дивизионе.

АкронПремьер-лига: таблица и календарь
«Акрон» вышел в РПЛ: почему это может быть хорошо и почему — плохо | Источник: Московский комсомолец

Сенсации не произошло. В полном объеме. Точнее сенсационного повторения результатов стыковых матчей по итогам чемпионата России сезона 2013/2014 годов, когда в Премьер-лигу попали сразу четыре команды из Первой лиги (в то время — ФНЛ). На этот раз напрямую вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». «Нижний Новгород» сумел спастись в ответном матче с тульским «Арсеналом», забив два мяча тулякам. Причем в обоих матчах автоголами отметился Эрвинг Джо Ботака-Иобома, российский футболист «оружейников» конголезского происхождения, ставший своеобразной «звездой» этих стыков.

Зато у «Акрона» из Жигулевска Самарской области свою футбольную сенсацию сотворить вполне получилось. Причем уже не первый раз за последние пару лет.

В стыках судьба свела жигулевцев с «Уралом». И первый матч в Екатеринбурге «Акрон» выиграл со счетом 2:0. После этого главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко отправили в отставку. Но такая психологическая встряска не спасла «шмелей» от конфуза. И хотя 1 июня на маленьком (по меркам Премьер-лиги) жигулевском стадионе «Кристалл» они выиграли со счетом 2:1, по сумме двух матчей отправились на понижение — в Первую лигу. Завершив свою одиннадцатилетнюю историю выступлений в РПЛ.

Как долго «Урал» в ней пробудет — предсказать трудно. С одной стороны, клуб явно и по всем показателям превосходит многие команды Первой лиги. С другой стороны — превратности российского футбола могут сделать судьбу любой команды непредсказуемой. Что будет с «Уралом», конечно интересно. Но все-таки эта статья про победителей.

Самара футбольная

С 1992 года в Высшем дивизионе России по футболу Самарскую область теперь уже представляли три команды. И это, если сравнивать с другими российскими регионами, без учета Москвы и Московской области, вполне гроссмейстерский уровень.

Что за три команды? «Крылья Советов» все мы знаем хорошо. «Акрон» хорошо узнали. А вот еще одну команду, скорее всего, уже хорошо подзабыли. Речь о футбольном клубе «Лада-Тольятти». Который играл в Высшей лиге в 1994 и 1996 годах. В связи с этим, кстати, можно сказать, что гроссмейстерский футбольный уровень Самарской области в том числе подтверждается тем, что уже три города области к этому моменту теперь имели своих представителей в российской футбольной элите.

А если сюда добавить еще и футбольную Академию имени Коноплева из Тольятти, из чьих стен вышли такие известные футболисты, как Алан Дзагоев, Артур Юсупов, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Станислав Крицюк и еще многие, многие другие, то титул футбольной столицы Поволжья для Самары будет вполне справедливым. Получившей в следующем сезоне свое собственное дерби топ-уровня «Крылья Советов» — «Акрон».

Дерзкий «Акрон»

Команда была основана в 2015 году Павлом Морозовым, руководителем одноименного промышленно-металлургического объединения. Хотя более официальным все же, наверное, следует считать 2018 год, когда команда начала свое выступление в первенстве России среди любительских футбольных клубов (ЛФК или III дивизион), в зоне МФС «Приволжье»,. Завершив тот сезон на 3-м месте.

Но настоящую известность «Акрону» принес Кубок России сезона 2022/2023.

Тогда дерзкие жигулевцы устроили настоящую расправу над московскими командами. От их рук поочередно пали домодедовский «Пересвет», «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» (не считая владимирского «Торпедо» и владикавказской «Алании»). И только «Краснодару» удалось справиться с этим футбольным терминатором.

Кубковый сезон 23/24 получился у «Акрона» не столь впечатляющим, но выход в РПЛ это компенсировал с лихвой.

Теперь нам предстоит стать свидетелями очень интересной истории — что предпочтет «Акрон» в своем первом сезоне в Высшей лиге? Действовать аккуратно, чтобы решить главную задачу всех команд, переходящих из Первой лиги в РПЛ — закрепиться в элите. Или же продолжать играть так же дерзко, как и ранее, даже если это будет стоить места в Премьер-лиге по окончанию чемпионата?

Но еще более важные вопросы — где, с кем и каким образом будет «Акрон» это делать.

Суровая правда жизни

Как известно, в российской общественно-политической жизни еще со времен Герцена и Чернышевского главных вопросов было всего два. В профессиональном футбольном, причем не только, российском, но и всем мировом сообществе этих вопросов немного больше. Потому что профессиональный футбол это не только спорт, но еще, а зачастую и в первую очередь — бизнес. И тот, кто не понимает, что экономические показатели также важны, как и спортивные результаты, рискует повторить судьбу «Тосно» из Ленинградской области. Выигравшего Кубок России, и через месяц прекратившего свое существование по решению владельцев, признавших данное направление их деятельности нерентабельным.

Позиция «мы всех победили, вышли в РПЛ — любите нас за это такими, как есть» конечно, подкреплена важными победами, дающими право играть в Премьер-лиге. Но все-таки надо помнить, что Премьер-лига — витрина всего нашего футбола, его квинтэссенция. Главный футбольный продукт страны, который показывает федеральное телевидение, смотрят зарубежные телезрители. И этому продукт надо соответствовать. Во всех отношениях.

И тут у «Акрона» из Жигулевска, по документам приписанного к Тольятти, могут возникнуть сложности. О которых «МК» уже говорил.

Первое — стадион. Скорее всего свои домашние матчи жигулевцы будут проводить в Самаре на одноименной арене, построенной к ЧМ-2018 года. Где также играют «Крылья Советов». А значит Премьер-лиге в календаре чемпионата эти две команды придется разводить по дням, кроме двух игр друг против друга.

И тут возникает логичный вопрос? Для кого в Самаре будет играть «Акрон»? Добивавшийся самых громких побед на своем «Кристалле», рассчитанном на 3010 зрителей в родном Жигулевске. Которым до Самары ехать более 30 километров.

Второе — состав. Как справедливо сказал Дмитрий Кузнецов не так давно во время подведения итогов чемпионата России в редакции «Московского комсомольца», конечно, те, кто вывел команду в Премьер-лигу, заслуживают право в ней играть. Но у руководство клуба зачастую бывает другое мнение, и состав под РПЛ сильно перетряхивается. Что, кстати, не дает гарантий успешного выступления.

И третье, самое главное — финансы. Играть в Первой лиге и в РПЛ стоит совершенно разных денег. Речь идет о перелетах, контрактах новых игроков и тренеров, членских взносах в РПЛ, расходов на аренду стадиона для домашних матчей (возможно, стоимость проведения матча на «Кристалле» и «Самаре-арене» различается в разы), и еще множестве других новых хозяйственных затрат, возникающих при повышении в классе.

При этом необходимо помнить, что распределение доходов от коммерческих и спонсорских контрактов в РПЛ осуществляется по итогам предыдущего сезона, а значит все новички получают не самые большие выплаты. Таким образом их, отчасти, стимулируют играть лучше, чтобы задержаться в Премьер-лиге на второй сезон и получать уже больше.

И тянуть команду Премьер-лиги в плане финансов получается не у всех. Достаточно вспомнить печальный пример «Тамбова» и прочих команд из так называемой «Небесной лиги». Хочется надеется, что к «Акрону» эти примеры и сравнения не будут иметь никакого отношения. Потому что в нашем футболе были и другие — «Краснодар» через три года поле своего основания вышел в РПЛ в 2011 году (хотя там тоже была та еще история), а в этом сезоне взял «серебро». Но для этого у клуба была мощная база. «Акрон» с 2022 года вошел в структуру футбольной академии имени Коноплева в качестве учредителя. Возможно, это тоже начало большого славного пути еще одного нового клуба страны.

Сергей Алексеев

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