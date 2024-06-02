РФС не планирует менять лимит на легионеров
С сезона-2022/23 клубы высшего дивизиона чемпионата России могут вносить в заявку на игру 13 иностранных футболистов, а одновременно на поле могут находиться не более 8.
С сезона-2022/23 клубы высшего дивизиона чемпионата России могут вносить в заявку на игру 13 иностранных футболистов, а одновременно на поле могут находиться не более 8.
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не намерен вносить изменения в лимит на легионеров. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
«Каждые два года мы оцениваем эффективность, в том числе количество иностранцев, но с тех пор сборные и клубы в международных турнирах не участвуют, поэтому релевантность оценки не совсем объективна. Сейчас нами не ведется работа с министерством спорта по изменению формата», — сказал Митрофанов.
С сезона-2022/2023 в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Согласно данным РФС, страны ЕАЭС представляют 26% футболистов, легионерами считаются 5%.