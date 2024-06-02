РФС не планирует менять лимит на легионеров

«Каждые два года мы оцениваем эффективность, в том числе количество иностранцев, но с тех пор сборные и клубы в международных турнирах не участвуют, поэтому релевантность оценки не совсем объективна. Сейчас нами не ведется работа с министерством спорта по изменению формата», — сказал Митрофанов.