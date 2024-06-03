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02:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»

Но теперь цикл закончен.

БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике» | Источник: Спорт-Экспресс

Суперфинал Кубка России получился историческим — «Зенит» закрепил победу в РПЛ триумфом в «Лужниках» и теперь празднует, а «Балтика», пошедшая ва-банк, осталась только с воспоминаниями. Калининградцы ранее вылетели в первую лигу и теперь проиграли в рекордной для себя стадии Кубка.

На этом плохие новости для балтийцев не закончились. Сергей Игнашевич объявил об отставке: «Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в “Балтике” закончен. Еще будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам, ребятам. Отдельно попрощаюсь еще со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», — сказал главный тренер сразу после матча с «Зенитом».

Решение Сергея Николаевича было не сказать, что секретным. На свой уход он намекнул еще перед суперфиналом: «Как сегодняшний матч может повлиять на мое будущее в “Балтике”? Никак. Один матч повлиять не может. Я уже принял решение, но поговорим об этом после матча».

Хотя прошедший сезон вряд ли можно назвать удачным — «Балтика» все-таки вылетела, да и восьмиматчевая серия без голов в РПЛ запомнится надолго, — для калининградцев уход Игнашевича — большая потеря. Сергей Николаевич возглавил клуб в 2021 году, подхватив его во второй половине таблицы ФНЛ, и вывел на 10-е место. А еще дошел до исторического на тот момент четвертьфинала Кубка России.

На следующий сезон Игнашевич вовсе занял второе место в первой лиге и вывел клуб напрямую в РПЛ. В элите «Балтика» не затерялась, хотя и включилась слишком поздно — только весной. Несмотря на это, калининградцы наверняка запомнят и 7:1 в матче против «Ахмата», и победу над ЦСКА, и ничью с «Краснодаром». И, конечно, исторический кубковый поход, прервавшийся в финале.

Болельщики в комментариях соцсетей пишут много теплых слов. В клубе тоже по-доброму попрощались с тренером: «Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!».

Куда дальше отправится Сергей Николаевич — неизвестно. Но после такой работы в «Балтике» мало сомнений, что он найдет себе работу в РПЛ. Из этого поколения тренеров Игнашевич — один из самых успешных. Вряд ли он останется без дела надолго. А вот что будет с «Балтикой» — загадка. Помимо Игнашевича клуб может покинуть еще и Латышонок, а также другие лидеры, включая легионеров (все же в ФНЛ лимит более суровый), — это сулит калининградцам большие проблемы…

Артем Белинин

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