Кроос остается в «Реале», Лукаку близок к возвращению в Италию. Главные трансферы и слухи дня

Что в России

«Урал» определился с главным тренером

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, кто станет главным тренером екатеринбуржцев в следующем сезоне. В последней игре минувшего сезона уральцев возглавлял Евгений Аверьянов, который заменил уволенного Виктора Гончаренко.

«Мы не занимаемся поисками главного тренера на этот сезон. Поэтому утвердим Евгения Аверьянова на эту должность, и он, скорее всего, будет возглавлять “Урал” в этом сезоне», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В недавних стыковых матчах «Урал» проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетел из РПЛ в Первую лигу.

Глушаков высказался о дальнейшей карьере

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь. 37-летний футболист пребывает без команды после ухода из армянского «Урарту» этим летом.

«Новостей насчет моего будущего надо чуть-чуть подождать. Но я намерен продолжать карьеру», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24.

Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». Он также играл за «Локомотив», «Химки», «Ахмат» и другие команды.

В «Локомотиве» подтвердили интерес к Воробьеву

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил интерес железнодорожников к нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву. «Локомотив» после расставания с Артемом Дзюбой ведет поиски игрока в линию атаки.

«Мы занимаемся поиском центрального нападающего. Воробьев? Да, в зоне интересов», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

26-летний Воробьев в прошедшем сезоне РПЛ забил 8 голов в 24 матчах.

«Ахмат» хочет футболиста «Урала» Каштанова

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что грозненский клуб интересуется игроком «Урала» Алексеем Каштановым. «У “Ахмата” есть интерес к футболисту Каштанову. Мы пока что не обращались в “Урал”. У нас есть желание получить этого игрока, поэтому скоро обратимся туда. В нашем списке есть еще нападающие, которые нам интересны. Это футболисты из клубов РПЛ и зарубежных чемпионатов. Имена назвать не могу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

Что в Европе и мире

«Челси» объявил о переходе Тосина Адарабиойо

В «Челси» на правах свободного агента перешел центральный защитник Тосин Адарабиойо. Предыдущим клубом Адарабиойо был «Фулхэм», с которым у него истек контракт.

26-летний воспитанник «Манчестер Сити» подписал c «Челси» четырехлетнее соглашение, которое начнет действовать с 1 июля.

За «Фулхэм» Адарабиойо выступал с 2020 года и провел 132 матча (5 голов).

Кроос после завершения карьеры будет работать в академии «Реала»

Чемпион мира в составе сборной Германии Тони Кроос, объявивший о завершении игровой карьеры по окончании домашнего чемпионата Европы 2024 года, получит должность в молодежном академии «Реала». Об этом 34-летний футболист сообщил в интервью Kicker.

Кроос является воспитанником «Баварии», с которой он трижды выиграл чемпионат и Кубок Германии, дважды — Суперкубок страны, по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С 2014 года Кроос выступал за мадридский «Реал». В составе клуба он по четыре раза выиграл чемпионат, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, один раз — Кубок Испании и пять раз — клубный чемпионат мира.

«Манчестер Юнайтед» и еще один клуб АПЛ интересуются Терзичем

Работа главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича привлекла внимание клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает Bild, в услугах 41-летнего специалиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити», который лишился главного тренера Энцо Марески, возглавившего «Челси».

В минувшем сезоне Терзич вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, где дортмундцы уступили «Реалу» (0:2). В чемпионате Германии «Боруссия» финишировала на пятой строчке.

У Терзича уже был опыт работы в АПЛ. С 2015 по 2017 год он занимал пост ассистента главного тренера в «Вест Хэме».

«Наполи» сделал предложение «Челси» по трансферу Лукаку

По данным издания Repubblica, «Наполи» сделал первое предложение «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, но оно составляет менее половины запрашиваемой лондонским клубом цены.

В английских СМИ неоднократно упоминалась сумма 38 миллионов фунтов — якобы за эту сумму «Челси» готов продать Лукаку. Однако найти покупателя, готового заплатить такую ​​сумму, будет сложно, особенно если Лукаку продолжит отвергать предложения от клубов из Саудовской Аравии.

«Наполи» стал новым фаворитом на подписание бельгийца после назначения тренером Антонио Конте, который в прошлом успешно работал с Лукаку в «Интере».

Утверждается, что спортивный директор «Наполи» Джованни Манна сделал первое предложение «Челси» — 15 миллионов евро плюс еще 3 миллиона евро в виде бонусов. Переговоры будут непростыми, но «Наполи» знает, что у них есть согласие самого Лукаку перейти в клуб.

Варди продлил контракт с «Лестером»

«Лестер» объявил о продлении контракта с нападающим Джейми Варди. 37-летняя легенда клуба, выигрывавший с «лисами» АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок Англии, продлил сотрудничество с командой до лета 2025 года.

В сезоне-2024/25 «Лестер» будет вновь выступать в АПЛ, куда вернулся спустя год после вылета.