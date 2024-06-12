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11:29 (мск), источник: Sport24

Дзюба: Я бы стал теннисистом уровня Марата Сафина

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поучаствовал в шоу «Футбольная монополия», где он вместе с тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким является ведущим.

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Дзюба: «Я бы стал теннисистом уровня Марата Сафина» | Источник: Sport24

В самом начале шоу Слуцкий объявил Дзюбу как одного из участников игры, задав ему вопрос о предпочтениях в видах спорта.

— Если бы не футбол, какой вид спорта удостоился бы такого игрока, как ты?

— Любой вид спорта. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарем, бойцом UFC.

— А какого уровня теннисистом? Федерер, Надаль, Джокович, Медведев?

— Уровня Марата Сафина, — ответил Дзюба.

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