Дзюба: Я бы стал теннисистом уровня Марата Сафина
Премьер-лига: таблица и календарь
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поучаствовал в шоу «Футбольная монополия», где он вместе с тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким является ведущим.
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба поучаствовал в шоу «Футбольная монополия», где он вместе с тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким является ведущим.
В самом начале шоу Слуцкий объявил Дзюбу как одного из участников игры, задав ему вопрос о предпочтениях в видах спорта.
— Если бы не футбол, какой вид спорта удостоился бы такого игрока, как ты?
— Любой вид спорта. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарем, бойцом UFC.
— А какого уровня теннисистом? Федерер, Надаль, Джокович, Медведев?
— Уровня Марата Сафина, — ответил Дзюба.