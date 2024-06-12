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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» начал переговоры по трансферу экс-полузащитника ЦСКА, пишут СМИ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Петербургский «Зенит» начал переговоры с казахстанским футболистом турецкого «Бешикташа» Бахтиёром Зайнутдиновым, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х.

Зенит
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

По информации источника, действующий чемпион России также рассматривает трансфер его партнера по команде португальца Жедсона Фернандеша.

Зайнутдинову 26 лет, он перешел в «Бешикташ» в августе прошлого года из ЦСКА. Вместе со стамбульским клубом он стал обладателем Кубка Турции, отыграв за команду во всех турнирах 37 матчей и забив один гол. С армейцами он завоевал Кубок России, до этого полузащитник представлял «Ростов», а также казахстанские «Тараз» и «Астану». В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 36 матчей, отметившись 14 мячами и одной голевой передачей.

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