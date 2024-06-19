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18:10 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт с вратарем Агкацевым

Соглашение с голкипером рассчитано до 2029 года.

Краснодар
Источник: https://t.me/fckrasnodar

ТАСС, 19 июня. Российский вратарь Станислав Агкацев продлил соглашение с футбольным клубом «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Предыдущий контракт вратаря с клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее «Краснодар» объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский ПСЖ, а также о подписании контракта с бывшим вратарем казанского «Рубина» Юрием Дюпиным, который присоединился к клубу в статусе свободного агента.

Агкацеву 22 года, вратарь выступает за основную команду «Краснодара» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел восемь матчей, два из которых «на ноль».

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.

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