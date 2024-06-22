«Локомотив» готовит предложение по игроку из чемпионата Турции

«Локомотив» уже давно следит за Ндао. На матч «Коньяспор» — «Галатасарай» приезжал их спортивный директор. Они очень хотят заполучить его. Они сделают официальное предложение «Коньяспору» на следующей неделе. Решение за «Коньяспором», у нас контракт. Мы будем действовать в соответствии с решением клуба", — приводит слова Эрджана Ajansspor со ссылкой на Radyospor.