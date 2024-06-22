«Локомотив» готовит предложение по игроку из чемпионата Турции
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому футболисту «Коньяспора» Ндао.
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому футболисту «Коньяспора» Ндао.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» намерен сделать официальное предложение по трансферу сенегальского футболиста турецкого «Коньяспора» Алассана Ндао, заявил представитель игрока Доган Эрджан.
«Локомотив» уже давно следит за Ндао. На матч «Коньяспор» — «Галатасарай» приезжал их спортивный директор. Они очень хотят заполучить его. Они сделают официальное предложение «Коньяспору» на следующей неделе. Решение за «Коньяспором», у нас контракт. Мы будем действовать в соответствии с решением клуба", — приводит слова Эрджана Ajansspor со ссылкой на Radyospor.
Представитель нападающего отметил, что к игроку также проявляют интерес московское и махачкалинское «Динамо».
Ндао 27 лет. В прошлом сезоне он провел 37 матчей в чемпионате Турции, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. На его счету три встречи за сборную Сенегала.