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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» готовит предложение по игроку из чемпионата Турции

«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому футболисту «Коньяспора» Ндао.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
«Локомотив» готовит предложение по игроку из чемпионата Турции | Источник: CC BY 2.0 / Antalyaspor A.Ş. /

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» намерен сделать официальное предложение по трансферу сенегальского футболиста турецкого «Коньяспора» Алассана Ндао, заявил представитель игрока Доган Эрджан.

«Локомотив» уже давно следит за Ндао. На матч «Коньяспор» — «Галатасарай» приезжал их спортивный директор. Они очень хотят заполучить его. Они сделают официальное предложение «Коньяспору» на следующей неделе. Решение за «Коньяспором», у нас контракт. Мы будем действовать в соответствии с решением клуба", — приводит слова Эрджана Ajansspor со ссылкой на Radyospor.

Представитель нападающего отметил, что к игроку также проявляют интерес московское и махачкалинское «Динамо».

Ндао 27 лет. В прошлом сезоне он провел 37 матчей в чемпионате Турции, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. На его счету три встречи за сборную Сенегала.

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