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23:40 (мск), источник: Sport24

Защитник «Локомотива» Лукиных подписал трехлетний контракт с «Пари НН»

Пресс-служба «Пари НН» объявила о подписании защитника «Локомотива» Евгения Лукиных.

Локомотив
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Защитник «Локомотива» Лукиных подписал трехлетний контракт с «Пари НН» | Источник: fcnn.ru

Стороны заключили соглашение на 3 года. Футболист будет выступать в нижегородской команде под 61-м номером.

Лукиных 62 матча за команды системы железнодорожников (ЮФЛ, МФЛ), забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи.

8 сентября 2023 года Евгений дебютировал в составе молодежной сборной России.

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