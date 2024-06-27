Защитник «Локомотива» Лукиных подписал трехлетний контракт с «Пари НН»
Пресс-служба «Пари НН» объявила о подписании защитника «Локомотива» Евгения Лукиных.
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Пресс-служба «Пари НН» объявила о подписании защитника «Локомотива» Евгения Лукиных.
Стороны заключили соглашение на 3 года. Футболист будет выступать в нижегородской команде под 61-м номером.
Лукиных 62 матча за команды системы железнодорожников (ЮФЛ, МФЛ), забив 5 мячей и сделав 3 голевые передачи.
8 сентября 2023 года Евгений дебютировал в составе молодежной сборной России.