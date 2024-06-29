Гильерме покинет «Локомотив». У голкипера есть один вариант в РПЛ и несколько за рубежом

Вратарю предлагали остаться в структуре клуба или провести прощальный матч, но он отказался, мотивируя это тем, что хочет продолжать карьеру.

У экс-голкипера сборной России есть несколько вариантов продолжения карьеры: «Динамо» Махачкала и клубы из Бразилии. С большей долей вероятности, игрок вернется в Бразилию.

Контракт Гильерме с «Локомотивом» истекает 1 июля 2024 года. В минувшем сезоне 38-летний голкипер принял участие в 5 матчах Кубка России и пропустил 5 голов.