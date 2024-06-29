Гильерме покинет «Локомотив». У голкипера есть один вариант в РПЛ и несколько за рубежом
По информации Sport24, вратарь «Локомотива» Гильерме покинет московский клуб по истечении срока контракта.
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По информации Sport24, вратарь «Локомотива» Гильерме покинет московский клуб по истечении срока контракта.
Вратарю предлагали остаться в структуре клуба или провести прощальный матч, но он отказался, мотивируя это тем, что хочет продолжать карьеру.
У экс-голкипера сборной России есть несколько вариантов продолжения карьеры: «Динамо» Махачкала и клубы из Бразилии. С большей долей вероятности, игрок вернется в Бразилию.
Контракт Гильерме с «Локомотивом» истекает 1 июля 2024 года. В минувшем сезоне 38-летний голкипер принял участие в 5 матчах Кубка России и пропустил 5 голов.
Гильерме выступал за железнодорожников с 2007 года, завоевав с клубом 6 трофеев.