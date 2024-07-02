Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей

В соответствии с проектом регламента, который был согласован на общем собрании клубов лиги, при наличии особых обстоятельств (форс-мажор, погодные условия и так далее) президент РПЛ получает возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время матча (в рамках туров и резервных дней) или обратиться в Российский футбольный союз, чтобы внести изменения в график чемпионата.