Футболист «Локомотива» ушел в аренду в венгерский «Диошдьер»
Футболист «Локомотива» Марко Раконьяц ушел в аренду в венгерский «Диошдьер».
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Футболист «Локомотива» Марко Раконьяц ушел в аренду в венгерский «Диошдьер».
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц перешел на правах аренды в «Диошдьёр», сообщается на сайте венгерского футбольного клуба.
Соглашение с 24-летним черногорцем рассчитано на один год. Прошедший сезон он провел в аренде в сербском клубе ТСЦ и отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 29 матчах.
Раконьяц перешел в «Локомотив» из сербского клуба «Чукарички» летом 2022 года и с тех пор провел за железнодорожников 15 матчей, отметившись одной голевой передачей.