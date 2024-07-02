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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Локомотива» ушел в аренду в венгерский «Диошдьер»

Футболист «Локомотива» Марко Раконьяц ушел в аренду в венгерский «Диошдьер».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц перешел на правах аренды в «Диошдьёр», сообщается на сайте венгерского футбольного клуба.

Соглашение с 24-летним черногорцем рассчитано на один год. Прошедший сезон он провел в аренде в сербском клубе ТСЦ и отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 29 матчах.

Раконьяц перешел в «Локомотив» из сербского клуба «Чукарички» летом 2022 года и с тех пор провел за железнодорожников 15 матчей, отметившись одной голевой передачей.

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