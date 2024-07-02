Футболист «Локомотива» ушел в аренду в венгерский «Диошдьер»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц перешел на правах аренды в «Диошдьёр», сообщается на сайте венгерского футбольного клуба.

Соглашение с 24-летним черногорцем рассчитано на один год. Прошедший сезон он провел в аренде в сербском клубе ТСЦ и отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 29 матчах.