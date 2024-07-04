«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в контрольном матче

Встреча, которая прошла в четверг в Казани, закончилась со счетом 2:2. В составе «Рубина» отличились Никола Чумич (29-я минута) и Валентин Вада (58, с пенальти), еще один гол свои ворота забил Егор Тесленко (47). Гол гостей на счету Владимира Писарского (89).