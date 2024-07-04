«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в контрольном матче
«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче.
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«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в товарищеском матче.
КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в четверг в Казани, закончилась со счетом 2:2. В составе «Рубина» отличились Никола Чумич (29-я минута) и Валентин Вада (58, с пенальти), еще один гол свои ворота забил Егор Тесленко (47). Гол гостей на счету Владимира Писарского (89).
Самарская команда стартует в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) 20 июля домашним матчем против петербургского «Зенита», а «Рубин» 22 июля в первом туре РПЛ встретится на выезде с «Нижним Новгородом».