«Локомотив» объявил, что Керк покинул клуб, приостановив действие контракта
Нидерландский полузащитник Гирано Керк покинул московский «Локомотив».
Локомотив
Нидерландский полузащитник Гирано Керк покинул московский «Локомотив».
Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Нидерландский футболист Гирано Керк, воспользовавшись приложением 7 к регламенту по статусу игроков ФИФА, уведомил футбольный клуб “Локомотив” о приостановке договора с нашей командой до 30 июня 2025 года. Учитывая сроки его действия, Керк перестаёт быть футболистом ФК “Локомотив”.
Минувший сезон Керк отыграл в бельгийском «Антверпене», воспользовавшись тем же положением ФИФА. В национальном чемпионате вышел на поле в 26 матчах, забив два мяча", — написано в заявлении клуба.
«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей.