Футболист «Динамо» Фомин оценил концовку прошлого сезона РПЛ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин первоначально тяжело воспринял упущенное чемпионство в завершившемся сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Фомин рассказал ТАСС.

За тур до конца «Динамо» занимало первое место в турнирной таблице РПЛ, в игре с «Краснодаром» команду устраивала ничья для победы в чемпионате. Однако бело-голубые уступили краснодарской команды (0:1), в другом матче петербургский «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1) и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

«Когда в важном матче тебя устраивает ничья, было первое время тяжелое осознание, что упустили [чемпионство]. Но сейчас работаем, нужно жить настоящим, не прошлым, смотрим вперед, готовимся к чемпионату. Когда за тур ты идешь на первом, конечно, хочется быть первым. Но выводы сделать сложно, заняли третье место, не знаю. Но когда в последнем туре ты можешь стать чемпионом, конечно, думаешь об этом», — сказал Фомин.

В межсезонье «Динамо» принимает участие в Братском кубке вместе с ЦСКА и белградскими «Партизаном» и ОФК. В первой игре бело-голубые уступили «Партизану» после серии пенальти (2:2, 1:3). «Все супер, если не говорить про результат. Хороший соперник, хорошая атмосфера, что есть товарищеский матч, — отметил Фомин. — Такой праздник футбола, это супер. Можно ли оценить уровень? Я думаю, что это все-таки товарищеский матч, неофициальный, каждый преследует свои цели, у нас хорошая нагрузка, много тренируемся, готовимся к новому сезону, к чемпионату».