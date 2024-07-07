В футбольном клубе «Динамо» рассказали о будущем Лесового в команде
26-летний полузащитник хочет получать больше игровой практики.
26-летний полузащитник хочет получать больше игровой практики.
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Даниил Лесовой хочет получать больше игровой практики, поэтому с большой долей вероятности перейдет в другую команду. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у игрока есть желание получать больше игровой практики, и все стороны понимают, что для этого ему, скорее всего, надо будет искать команду, в которой будет для этого больше возможностей», — сказал Гафин.
Лесовой перешел в «Динамо» в 2020 году, подписав контракт на пять лет. Последние полгода 26-летний полузащитник провел в аренде в «Маккаби» из Хайфы, сыграв за израильский клуб 5 матчей.