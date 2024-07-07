«Крылья Советов» забили шесть мячей «Соколу» в товарищеском матче
В Самаре завершился товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Соколом». Самарцы победили со счетом 6:0.
В Самаре завершился товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Соколом». Самарцы победили со счетом 6:0.
Два мяча были забиты уже в первом тайме. По разу отличились Владислав Шитов и Бенхамин Гарре. Во второй половине самарцы довели счет до крупного.
Дубль на счету Владимира Писарского. Еще по голу забили Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 13 июля против «Химок».
«Крылья Советов» — «Сокол» (Саратов) — 6:0 (2:0).
Голы: 73 Шитов, 25'; 10 Гарре, 45'; 77 Писарский, 63'; 76 Бобер, 82'; 7 Цыпченко, 85'; 77 Писарский, 90' (пен.).
«Крылья Советов» (первый тайм): 1 Ломаев, 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 95 Гапонов, 23 Бейл (25 Печенин, 33'), 8 Витюгов, 22 Костанца, 32 Орозко, 10 Гарре, 20 Рахманович, 73 Шитов.
«Крылья Советов» (второй тайм): 39 Фролов, 15 Рассказов (33 Лысов, 66'), 21 Иванисеня, 24 Евгеньев (95 Гапонов, 56') (65 Грибакин, 74'), 25 Печенин, 6 Бабкин, 8 Витюгов (18 Якуба, 64'), 32 Орозко (92 Попов, 66'), 10 Гарре (76 Бобер, 66'), 73 Шитов (7 Цыпченко, 64'), 77 Писарский.