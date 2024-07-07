Тошич ответил Красичу голом, Тороп вернулся после жуткой травмы. Как ЦСКА выиграл Братский кубок
Команда Николича обыграла «Патризан» при 25 тысячах на трибунах.
Команда Николича обыграла «Патризан» при 25 тысячах на трибунах.
ЦСКА — «Партизан» — 3:0 (1:0). 7 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Голы: Мусаев, 3 (1:0). Келлвен, 51 (2:0). Тошич, 89 (3:0).
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 62), Круговой, Дивеев, Виллиан Роша, Келлвен (Гайич, 73), Мойзес, Зделар, Обляков (Тошич, 86), Файзуллаев (Жемалетдинов, 46), Чалов, Мусаев (Бистрович, 82).
Матч ЦСКА и «Партизана» стал кульминацией Братского кубка. На трибунах собралось 25 тысяч, а главной темой, естественно, была дружба между болельщиками клубов. Красочный перфоманс «Москва-Белград», прекрасная атмосфера — просто грандиозно для предсезонки.
Особенным эта встреча была и для нового главного тренера ЦСКА Николича. Именно под его руководством «Партизан» брал последний на сегодня титул чемпиона Сербии, и произошло это в далеком уже 2017-м. После этого семь раз подряд золото выигрывали заклятые враги черно-белых из «Црвены Звезды».
Николич не стал проводить ротацию после матча с ОФК, который состоялся в четверг. Всего два изменения: Келлвен вышел вместо Гайича, получившего травму в игре с родным клубом. Забегая вперед: он вышел во втором тайме, с ним все в порядке. А еще в старте появился Мусаев (вместо Жемалетдинова), именно он и открыл счет уже на 3-й минуте: подобрал мяч на 11-метровой отметке после неудачного выноса защитника и аккуратно пробил в угол.
ЦСКА играл с преимуществом, но не с таким, как против ОФК. Все-таки приехавшие в Москву белградские клубы разного уровня: то была команда, только-только вернувшаяся в высший дивизион, а «Партизан» готовится к квалификации Лиги чемпионов. В этом плане особенно некстати случилась травма правого защитника Живковича, полученная фактически на ровном месте. Белградцы могли забить в первом тайме: в одном моменте мяч и в штангу попал, и едва не влетел в ворота после срезки Роши.
ЦСКА забил быстрый гол и во втором тайме — снова при участии Мусаева: после его удара на добивании удачно сыграл Келлвен. После этого интереснее происходящего на поле были замены. У «Партизана» вышел Натхо, четыре года отыгравший в ЦСКА и бравший золото с армейцами, — трибуны тепло его поприветствовали. А затем на поле появился Тороп. Полтора месяца назад в кубковом противостоянии с «Зенитом» он в столкновении с соперником получил двойной перелом костей лицевого отдела черепа. Смотрелось все это жутко, и за будущее 20-летнего голкипера было боязно. Но все сложилось хорошо, и он в максимально короткие сроки вернулся в игру. Без шлема, без маски — как ни в чем не бывало. Трибуны, конечно же, порадовались, что Тороп снова на поле.
Ну, а главные овации были припасены для Тошича, который вышел на 87-й минуте. Ему нужно было чем-то ответить Красичу, который за свои пару минут в матче с ОФК сделал голевую передачу. В интервью Зоран говорил, что перед ним была поставлена задача забить со штрафного. И Тошич забил! Правда, с игры. И здесь нужно похвалить Чалова, который не пожадничал, и выкатил мяч сербской легенде армейцев на пустые ворота. А разогнал эту атаку Жемалетдинов — для него это было особенно важно, ведь в ЦСКА он фактически находится на просмотре. Возвращаясь к Тошичу: он ведь в свои 37 лет еще не закончил карьеру; контракт с греческой «Ламией» истек, и Зоран рассматривает варианты как свободный агент.
Первые шаги Николича в ЦСКА получились яркими — команда победила на предсезонном турнире, оставив хорошее впечатление своей игрой.
Олег Кошелев