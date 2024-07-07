«Наверное, я достоин большего». Баринов отклонил предложение из Франции
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну назвал причину, почему отклонил предложение французского «Меца».
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну назвал причину, почему отклонил предложение французского «Меца».
— Главный вопрос, который всех волнует: что с твоим будущим?
— Мое ближайшее будущее связано с Баковкой, у нас же тут сборы (улыбается).
— Ты всегда открыто рассказываешь про свои трансферные переговоры. Давай не будем нарушать традицию.
— Ха-ха, да без проблем. Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Мец» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. «Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего.