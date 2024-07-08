Нападающий сборной Мали успешно прошел медосмотр для ЦСКА
Мамаду Койта, представитель и брат нападающего сборной Мали Секу Койта, сообщил корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро о переходе игрока в ЦСКА.
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Мамаду Койта, представитель и брат нападающего сборной Мали Секу Койта, сообщил корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро о переходе игрока в ЦСКА.
«Секу успешно прошел медосмотр. Контракт на 3 года. Сделка по его переходу закрыта», — сказал Койта в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
24-летний Секу Койта находился без клуба после ухода из австрийского «Зальцбурга». Он провел 29 матчей за сборную Мали и забил 4 гола.