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20:49 (мск), источник: Sport24

Нападающий сборной Мали успешно прошел медосмотр для ЦСКА

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего сборной Мали Секу Койта, сообщил корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро о переходе игрока в ЦСКА.

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Нападающий сборной Мали успешно прошел медосмотр для ЦСКА | Источник: Getty Images

«Секу успешно прошел медосмотр. Контракт на 3 года. Сделка по его переходу закрыта», — сказал Койта в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

24-летний Секу Койта находился без клуба после ухода из австрийского «Зальцбурга». Он провел 29 матчей за сборную Мали и забил 4 гола.

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