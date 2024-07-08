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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Было бы интересно». Тимофей Калачёв — об интеграции белорусских клубов в РПЛ

Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв высказался о возможной интеграции клубов белорусского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Премьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
«Было бы интересно». Тимофей Калачёв — об интеграции белорусских клубов в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Что касается возможной интеграции белорусских команд в РПЛ, то надо, чтобы клубы и футболисты соответствовали уровню чемпионата. А также нужно другое финансирование и решить ещё ряд вопросов. А что касается возможности, то иностранные хоккейные команды участвуют в КХЛ и есть большой интерес к этому. Наверное, в футболе тоже было бы интересно», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 7 июля, состоялся ретроматч между командами легенд Беларуси и России, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков. Игра проводилась на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Основное время игры завершилось ничейным результатом — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались россияне — 5:4.

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