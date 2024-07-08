«Было бы интересно». Тимофей Калачёв — об интеграции белорусских клубов в РПЛ

«Что касается возможной интеграции белорусских команд в РПЛ, то надо, чтобы клубы и футболисты соответствовали уровню чемпионата. А также нужно другое финансирование и решить ещё ряд вопросов. А что касается возможности, то иностранные хоккейные команды участвуют в КХЛ и есть большой интерес к этому. Наверное, в футболе тоже было бы интересно», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.