В ЦСКА опровергли сообщения о предложениях «Марселя» по Чалову
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил журналистам, что французский «Марсель» не делал предложений по футболисту Федору Чалову.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил журналистам, что французский «Марсель» не делал предложений по футболисту Федору Чалову.
Ранее русскоязычная редакция портала Transfermarkt сообщила, что «Марсель» заинтересован в переходе 26-летнего россиянина. В апреле ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым до конца сезона-2024/25.
«У нас с Чаловым есть договоренность, что если ближе к закрытию трансферного окна ничего не будет, тогда мы должны договориться о полноценном контракте. Переговоры были проведены на стадии продления контракта. От “Марселя” предложений не было», — сказал Бабаев.
«По Аббосбеку Файзуллаеву предложений не было, только разговоры. Слухи про Ивана Облякова? Точно так же, как и вы, узнал об этом из Telegram-каналов, из СМИ, не более того. Никаких предпосылок к этому нет. Трансферы еще возможны, по позициям — воздержусь. Определенная перспектива есть, но не хочется быть голословным. Ясность должна быть в течение двух недель», — добавил функционер.