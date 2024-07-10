В ЦСКА опровергли сообщения о предложениях «Марселя» по Чалову

«У нас с Чаловым есть договоренность, что если ближе к закрытию трансферного окна ничего не будет, тогда мы должны договориться о полноценном контракте. Переговоры были проведены на стадии продления контракта. От “Марселя” предложений не было», — сказал Бабаев.

«По Аббосбеку Файзуллаеву предложений не было, только разговоры. Слухи про Ивана Облякова? Точно так же, как и вы, узнал об этом из Telegram-каналов, из СМИ, не более того. Никаких предпосылок к этому нет. Трансферы еще возможны, по позициям — воздержусь. Определенная перспектива есть, но не хочется быть голословным. Ясность должна быть в течение двух недель», — добавил функционер.