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15:10 (мск), источник: ТАСС

В «Пари НН» считают, что поле футбольной арены из-за проведения матча КХЛ не пострадает

Игра планировалась еще в январе этого года, но ее не провели из-за ограниченных сроков подготовки.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поле стадиона «Нижний Новгород», где планируется провести матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), при надлежащей подготовке не должно пострадать. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее гендиректор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов сообщил ТАСС, что клуб вместе с властями региона уже ведет подготовку к проведению матча КХЛ на футбольном стадионе 4 января с минским «Динамо». Игра планировалась еще в январе этого года, но ее не провели из-за ограниченных сроков подготовки.

«Если в прошлом году, когда этот матч планировали, подготовку начинали накануне холодного периода, то, насколько я знаю, этим проектом занимаются с весны. Поэтому технологически, если все принципы будут выдержаны, проблемы для поля не может быть. Просто нужно это делать заблаговременно, предусмотреть все риски, не спешить», — сказал Мелик-Гусейнов.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Также она принимала матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными России и Кипра (2019), Суперкубок России (2018), финал Кубка России (2021), женский Суперкубок России (2021) и матч чемпионата Европы по регби сезона-2020/21 между командами России и Португалии.

Матчи регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе ранее проходили 2 декабря 2017 года в Хельсинки между местным «Йокеритом» и петербургским СКА, а также 19 января 2018 года в Риге между рижским и минским «Динамо». Игра в Хельсинки стала рекордной по посещаемости в лиге (17 645 зрителей), пока 22 декабря 2018 года новое достижение не было установлено по итогам поединка между СКА и ЦСКА (67 770) под закрытой крышей «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге.

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