«Локомотив» объявил о подписании контракта с 19-летним белорусским защитником
«Локомотив» объявил о подписании контракта с правым защитником Арсением Агеевым.
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«Локомотив» объявил о подписании контракта с правым защитником Арсением Агеевым.
Срок соглашения 19-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. Железнодорожники до конца года оставили футболиста в аренде в дзержинском «Арсенале», за который он выступает с марта 2023 года.
Агеев — воспитанник БАТЭ. В чемпионате Белоруссии-2024 защитник провел 15 матчей и сделал 2 голевые передачи. На его счету 5 игр в составе молодежной сборной Белоруссии.