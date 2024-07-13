Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Шелбурн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Краснодар
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
02:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Соболев все еще в «Спартаке», но Лещуку в этот раз он не забил. «Динамо» по пенальти выиграло товарищеское дерби

31 июля команды встретятся в Кубке России.

Динамо
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Российское межсезонье побаловало хорошими матчами — как будто клубы поставили перед собой задачу хоть как-то отвлечь внимание болельщиков от Евро. К нам приехала хорошая делегация из Сербии во главе с «Црвеной Звездой» и «Партизаном», «Спартак» отправился в Казахстан, ну, а высшей точкой предсезонки стало товарищеское дерби между красно-белыми и бело-голубыми. Матч собрал приличную аудиторию в Петровском парке, а «Спартак» впервые за год сыграл с полной фанатской трибуной.

В «Динамо» статистику дерби прошлого сезона помнят. И об этом говорил Личка: его команда уступила самому принципиальному сопернику в четырех матчах из пяти. Кстати, в этом году дерби тоже будет очень много — команды снова попали в одну группу в Кубке.

Состав бело-голубых практически тот же, что выйдет против «Факела» в первом туре. За исключением двух позиций: слева в обороне наверняка сыграет Скопинцев, а Лаксальт вернется в опорную зону и заменит Кутицкого. На латиноамериканцев Личка пока не может рассчитывать, так что тут и вариантов не так много. А вот оценить выбор Станковича сложнее. Во-первых, он и сам, очевидно, еще не определился со стартовым составом; во-вторых, у «Спартака» до старта сезона будет еще один товарищеский матч, и это тоже могло повлиять на выбор футболистов и их игровое время в этой встрече.

Впрочем, не так сейчас важно, кто у «Спартака» на флангах обороны, когда в подвешенном состоянии остается ситуация с переходом в «Зенит» Соболева. Вроде бы сделка уже вот-вот будет завершена, но форвард по-прежнему в «Спартаке», и он выходит в старте в очередном товарищеском матче. Соболев, понятное дело, под микроскопом, и все пытаются интерпретировать каждое его движение. Сделал рывок — «Да нет, никуда он не переходит — вон как старается»; где-то недоработал — «Ну точно уже головой в Питере». Все это — попытки подогнать задачу под ответ.

Это была не выдающаяся игра Соболева, но таких в прошлом сезоне у него наберется предостаточно. Да и остальные игроки красно-белых не феерили — все куда-то переходят, что ли?

Вообще «Спартак» поначалу выглядел тяжеловатым, «Динамо» смотрелось свежее. И заслуженно открыло счет. Тюкавин здорово прочувствовал ситуацию и выложил мяч набежавшему Нгамале. Камерунец показал, что забивать он умеет не только в добавленное время, как это было в концовке прошлого сезона. К слову, динамовцы могли забивать минимум трижды, но Гладышева и Бителло подвела реализация.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм едва не начался с ремейка момента из весеннего матча чемпионата. Вышедший вместо Лунева Лещук отбил мяч перед собой, первым на добивании оказался Соболев и… не попал. Несколько месяцев назад он забил два мяча практически в такой же ситуации.

Стоит признать, что Соболев был активен после перерыва — и классно пяткой выводил к воротам Бонгонду, и сам себе создавал момент, развернув защитника. «Спартак» во втором тайме заметно прибавил. Лучший момент красно-белых не реализовал… да-да, Соболев. Умяров, Бонгонда и Зобнин разыграли классную комбинацию, выведя своего форварда один на один, но дуэль выиграл Лещук. Правда, «Спартак» забил как раз после этого углового: Лещук отбил удар Умярова вторым темпом, но первым на добивании был Чернов. И это снова было похоже на те моменты, за которые Лещука уничтожали в апреле. Даже ворота те же. Хотя сейчас, конечно, вины вратаря никакой не было.

Соболев все же забил, правда, из офсайда. Был еще хороший момент у Мелешина, который поймал динамовскую оборону на ошибке, но Лещук справился с его ударом. У «Динамо» моментов во втором тайме практически не было, Максименко свое время на поле провел практически без работы.

Получился полезный спарринг для обеих команд. Было на что посмотреть накануне Суперкубка и за неделю до старта чемпионата. Для полноты картины команды договорились еще и серию пенальти провести, и в ней сильнее оказалось «Динамо». Забили все, кроме Зиньковского, который попал в штангу. Получилась достойная репетиция перед скорой встречей команд в Кубке, которая состоится уже 31 июля.

Олег Кошелев

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Медведев проигрывает Алькарасу 1-2 по сетам! Live полуфинала Уимблдона
Мостовой подвел итоги полуфиналов Евро-2024
Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона
«Спартак» согласовал трансфер полузащитника «Ривер Плейт» Барко
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь