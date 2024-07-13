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10:43 (мск), источник: RT на русском

Ловчев: Лещук — слабый вратарь, пускай не позорит «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о голкипере «Динамо» Игоре Лещуке.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной летит мяч, который берётся. Ты лёг. и всё, а он даёт добить — это что такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

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Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года.

В сезоне-2023/24 голкипер сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, пропустил 29 мячей и шесть раз отстоял на ноль.

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