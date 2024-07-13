Ловчев: Лещук — слабый вратарь, пускай не позорит «Динамо»

«Это клуб, в котором играли Лев Иванович Яшин, Володя Пильгуй… Много можно называть людей. Но Лещук слабый вратарь. Команда старается, из‑за штрафной летит мяч, который берётся. Ты лёг. и всё, а он даёт добить — это что такое? Пускай слушает меня и не позорит команду», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».