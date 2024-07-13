«Локомотив»: путь в светлое будущее или дорога в никуда?

Источник: FCLM.RU

Наверное, ни один клуб Российской премьер-лиги не «колбасило» так, как московский «Локомотив» в последние несколько сезонов. Чемпион страны 2002, 2004 и 2018 гг., а также 11-кратный обладатель Кубков СССР и России, если считать их вместе, в какой-то момент чуть даже не оказался, выражаясь железнодорожными терминами, на запасном пути — то есть в первой лиге (чего, кстати, не было с советских времён). Но всё-таки удержался.

Тогда, в первой части сезона-2022/23, «Локо» как опустился на 14-е место — так практически и пробыл в подвале таблицы до зимы. Практически все эксперты сошлись во мнении: всему виной несвоевременные, как оказалось, попытки перенести немецко-австрийский опыт на российскую почву.

И ладно бы тогдашнее руководство только иноземных игроков приглашало — среди них были, к слову, очень даже мастеровитые. Так ведь и на тренерский пост звали специалистов из Германии. Но ни один из той когорты, даром что их рекомендовал курировавший проект нынешний тренер сборной Австрии Ральф Рангник (и вот он — реально топовый даже по мировым меркам специалист), мягко говоря, не убедил.

Это ещё спасибо Зауру Хапову, легендарному вратарю рубежа веков, а также одному из оплотов обороны чемпионского «Рубина» времён Курбана Бердыева — Андрею Фёдорову. Именно российские тренеры, делая всё что могли, не дали в итоге «Паровозу», как также называют «Локомотив» болельщики, окончательно увязнуть в трясине. В частности, при Фёдорове удалось обыграть в принципиальной битве «Торпедо», на тот момент — ещё при колючем-кусачем Андрее Талалаеве, а не беззубом испанце Пепе Клотете — не обречённое.

Михаил Галактионов принял команду, которая находилась хотя бы в зоне стыковых матчей — хотя и до прямого вылета оставалось, прямо скажем, немножко. Впрочем, это было не единственное кадровое решение, случившееся, как нынче видно, очень вовремя: совет директоров «красно-зелёных» возглавил искушённый и в спорте, и в спортивной политике человек — экс-зам министра спорта Юрий Нагорных, при этом гендиректором остался хорошо известный в футбольном мире Владимир Леонченко, между прочим, бронзовый призёр чемпионата России-1994 в составе «Локомотива», не имевший, как рассудили в верхах, прямого отношения к спортивному и финансовому провалу.

Сразу пришли не только победы (на финише того сезона при Галактионове локомотивцы выдали класснейший результат, 10 раз выиграв, дважды сыграв вничью и уступив лишь однажды при разнице мячей 34:12!), но и — собственно, во многом как причина того самого взлёта — и качественные игроки потянулись в команду, в чём во многом заслуга и спортивного директора Дмитрия Ульянова, и представителей селекционной службы.

Казалось, что после того как «Локо» закончил чемпионат в верхней половине таблицы (чего в феврале и в самых сладких снах, наверное, его болельщикам не виделось), в новом сезоне «красно-зелёные» замахнутся уж если не на золото, то на награды иной пробы. В общем-то, такая задача перед командой и стояла: взять медали и добраться до решающей кубковой игры. В итоге — не удалось, хотя первая, по крайней мере, цель оказалась очень близка: «паровозы» финишировали четвёртыми.

Было немало ярких матчей (взять хотя бы игру в Нижнем Новгороде, где ещё за 15 минут до конца «Локомотив» проигрывал почти безнадёжно — 0:2, но сумел вырвать победу, забив сразу два мяча в компенсированное время), были индивидуальные перформансы — особенно со стороны Максима Глушенкова, выигравшего спор лучших ассистентов чемпионата, но в целом стабильности явно не хватало. И потому непопадание в призовую тройку стоит, думается, признать логичным.

Станет ли «Локо» сложнее в новом сезоне? Исходя из того, что команду покинул как раз-таки ставший лидером Глушенков, наверняка — да. Если, например, Артём Дзюба, солировавший на финише чемпионата-2022/23, этой весной, мягко говоря, не блистал — и вряд ли кто-то назовёт его уход сейчас серьёзнейшей потерей, то вот переход Максима в «Зенит» заставил загрустить не только болельщиков, но и Михаила Галактионова. Уход Антона Миранчука, возможно, чуть менее печален на сегодняшний (и тем более — завтрашний) день, но тоже представляется болезненным. Ну, а Рифат Жемалетдинов твёрдо основным у нынешнего рулевого «Локомотива» и не был…

С другой стороны — если посмотреть с точки зрения руководства клуба, то что в этой ситуации можно было сделать? Соглашаться на условия стороны Миранчука (речь, напомним, не об Алексее, давно играющем в Италии)? Но зарплата игроку, по данным «МК», и так предлагалась самая большая в команде — а повышение её до того уровня, что был обозначен в предыдущем контракте, сегодня немыслимо: в коллективе, говоря словами из учебников истории, мог случиться социальный взрыв.

Что же до Глушенкова, то кто-то, возможно, скажет: не стоило «подписывать» Максима с такой невеликой суммой выкупа… Ну, во-первых, полтора года назад 6 миллионов евро за него не представлялись какой-то космической суммой, «Крыльям Советов» «Локомотив» заплатил примерно в три раза меньше — это под руководством Галактионова игрок так прибавил. А во-вторых, где гарантии, что при предложении прописать число отступных помощнее сам Глушенков и его представители не выбрали бы более сговорчивый клуб?

Да и, по большому счёту, прав главный тренер «Локо», когда говорит: не сопли надо размазывать, а работать. С Глушенковым и Миранчуком или без них, задачи перед «красно-зелёными» и Галактионовым лично стоять будут (какие — другой вопрос, совет директоров клуба по этому поводу заявление сделает, видимо, ближе к старту чемпионата-2024/25). И решать их нужно.

И на перспективу думать тоже, разумеется, нужно. А если разворачивать разговор так, то в тех условиях, в которых ныне существует Россия, представляется неизбежным сокращение числа легионеров: слишком из многих стран футболисты к нам сейчас не едут, а одной бывшей Югославией да Латинской Америкой сыт не будешь. И в этой ситуации выиграют как раз те, кто делает ставку на российских исполнителей — а «Локомотив» определённо относится к этой категории. Да, легионеры есть, но они явно не доминируют, как, допустим, в питерском «Зените».

«Локо» выбрал этот вектор развития ещё осенью 2022-го и продолжает его придерживаться: напомним, что в воротах блещет Илья Лантратов (а теперь к нему присоединился и Антон Митрюшкин из «Химок»), значимую роль в команде играет не покинувший её, несмотря на все слухи, капитан Дмитрий Баринов, есть один из самых талантливых игроков нового поколения Сергей Пиняев, попавший давно уже на карандаш к «Манчестер Юнайтед», обратили на себя внимание собственные воспитанники — Артём Карпукас и Алексей Батраков… Да перечислять тут можно чуть ли не бесконечно!

Есть и интригующее пополнение в лице одного из открытий прошлого сезона — атакующего полузащитника Никиты Салтыкова, парня по-спортивному наглого, который, кстати, уже отметился активностью в среду в домашнем контрольном матче с сербским «Партизаном»: именно после его усилий игрок соперников отправил мяч в свои ворота — и счёт стал ничейным. Что-то подсказывает, что при Галактионове Никита сможет прибавить ещё…

Явно как минимум поборются за место в основе вернувшиеся из белорусской аренды выпускники собственной академии (а она у «Локомотива» все последние годы традиционно работает на славу): защитник Егор Погостнов, полузащитник Данила Годяев и Дмитрий Радиковский — мощный форвард, фактурой и движениями на поле, кстати, напоминающий того же Дзюбу. Там ребята получили практику под руководством того тренера, с которым побеждали с «красно-зелёными» в российской Молодёжной лиге в клубе-партнёре «Локо» — дзержинском «Арсенале», играющем в местном элитном дивизионе.

Резюмируя: надежд на светлое будущее, объективно говоря, у болельщиков стало поменьше, чем прошлым летом, когда все были вдохновлены яркой весной 2023-го, да и состав представлялся более сильным. Но и поводов для пессимизма «всёпропальщиков» — очевидно нет. Ну, а куда приедет «Локомотив» по итогам стартующего через несколько дней сезона — на станцию с наградами или безрадостный полустанок в нижней части таблицы — станет ясно только в мае следующего года. При этом стоит не забывать и о словах Юрия Нагорных: смотреть надо не только в ближайшее будущее, но и на перспективу. История рассудит!