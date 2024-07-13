«Локомотив» уступил «Рубину» в результативном товарищеском матче

Игра проходила в закрытом режиме на стадионе «РЖД Арена». Встреча закончилась победой «Рубина» со счётом 4:3.

В составе железнодорожников в первом тайме забитым мячом отметился полузащитник Алексей Батраков, а во втором тайме два гола записал на свой счёт нападающий Дмитрий Воробьёв. Данные по авторам забитых мячей у «Рубина» отсутствуют.

Прошлый товарищеский матч «Локомотив» провёл с белградским «Партизаном». Матч завершился со счётом 1:1. В свою очередь, «Рубин» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:1.