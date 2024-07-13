ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 2:2. У армейцев отличились Виллиан Роша (27-я минута) и Федор Чалов (79), у грозненцев — Надер Гандри (12) и Светослав Ковачев (38). Койта вышел на замену на 80-й минуте.