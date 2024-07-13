Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Все события
21:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Футболисты ЦСКА сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в контрольном матче, ставшем дебютным за клуб для новичка армейцев Секу Койта.

ЦСКА
Ахмат
Источник: ПФК ЦСКА

Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 2:2. У армейцев отличились Виллиан Роша (27-я минута) и Федор Чалов (79), у грозненцев — Надер Гандри (12) и Светослав Ковачев (38). Койта вышел на замену на 80-й минуте.

Матч против «Ахмата» стал заключительным для ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы в первом туре чемпионата страны сыграют 20 июля на выезде с «Ростовом», а «Ахмат» 21 июля примет «Краснодар».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Больше никогда не проиграю этой сучке': история вражды Уильямс и Шараповой
Вражда с украинками и похороны в свадебном платье: жуткая смерть гимнастки
'Кучка обезумевших': как россиян вынуждают отказаться от Олимпиады
Великий клуб закатывают в асфальт. Три главных вопроса боссам 'Локомотива'
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь