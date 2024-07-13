ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в контрольном матче
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Футболисты ЦСКА сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в контрольном матче, ставшем дебютным за клуб для новичка армейцев Секу Койта.
ЦСКА
Ахмат
Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 2:2. У армейцев отличились Виллиан Роша (27-я минута) и Федор Чалов (79), у грозненцев — Надер Гандри (12) и Светослав Ковачев (38). Койта вышел на замену на 80-й минуте.
Матч против «Ахмата» стал заключительным для ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы в первом туре чемпионата страны сыграют 20 июля на выезде с «Ростовом», а «Ахмат» 21 июля примет «Краснодар».