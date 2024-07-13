Александр Медведев заявил, что «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус» и «Барселону»

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Петербургскому футбольному клубу «Зенит» не надоедают трофеи за победы в турнирах, и по этому показателю команда старается равняться на германскую «Баварию», итальянский «Ювентус» и испанскую «Барселону». Об этом ТАСС заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В субботу «Зенит» победил «Краснодар» в матче за Олимпбет — Суперкубок России со счетом 4:2.

«Трофеи никогда не надоедают — посмотрите на “Баварию”, “Ювентус”, “Барселону”, у нас есть примеры, на кого равняться. Сейчас ощущения — праздник. Боевой матч, очень интересный. Во втором тайме игра поменялась, “Краснодар” все бросил, что можно, быстрый гол забили, получили в ответ».

«Предстоящий сезон? Будет очень интересный футбол, легко никому не будет. У нас других задач, кроме чемпионства, нет», — добавил председатель правления «Зенита».