Смолов: Мой отрезок в «Динамо» получился хорошим, но был провальный сезон с Йокановичем

«Мой отрезок в “Динамо” получился хорошим. Но тоже, к сожалению, не получилось выиграть трофей: были в финале Кубка, близки ко второму месту с Сандро, провальный сезон с Йокановичем, но тогда и состав был достаточно молодой и не очень конкурентный. А когда усилились перед сезоном, соответственно и боролись за чемпионство. Во многом и за счёт удачи, которая в определённый момент была на нашей стороне, но и по подбору игроков “Динамо” — сильная команда», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.