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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Березовский: обидно за Шунина, что «Динамо» не продлило с ним контракт

Бывший вратарь «Динамо» и национальной команды Армении Роман Березовский, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, высказался об уходе вратаря Антона Шунина из московского клуба.

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Роман Березовский: обидно за Шунина, что «Динамо» не продлило с ним контракт | Источник: Чемпионат.com

— Удивился, что не продлили Шунина. Антон уже стал легендой «Динамо». Практически всю профессиональную карьеру он провёл в «Динамо». Был очень удивлён, что не продлили контракт. Даже немного обидно за него.

Я вижу у него довольно высокий уровень мотивации, потому что видел его в соцсетях — он продолжает тренироваться и держать себя в форме. Значит, у него есть мотивация. Жаль, что она не пригодилась для родного клуба.

— Шунин по иерархии «Динамо» близок к Яшину?
 — За счёт проведённых лет в «Динамо» и преданности на протяжении всей карьеры — да. Но вы сами знаете, что Яшин — непревзойдённая легенда«, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом “Чемпионата”.

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