Роман Березовский: обидно за Шунина, что «Динамо» не продлило с ним контракт | Источник: Чемпионат.com

— Удивился, что не продлили Шунина. Антон уже стал легендой «Динамо». Практически всю профессиональную карьеру он провёл в «Динамо». Был очень удивлён, что не продлили контракт. Даже немного обидно за него.

Я вижу у него довольно высокий уровень мотивации, потому что видел его в соцсетях — он продолжает тренироваться и держать себя в форме. Значит, у него есть мотивация. Жаль, что она не пригодилась для родного клуба.