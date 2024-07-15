Футболист «Спартака» Денисов рассказал о требованиях тренера Станковича

О назначении Станковича главным тренером «Спартака» было объявлено в мае.
«Хорошо прошли сборы, надеюсь и верю, что мы хорошо подготовились, провели хорошую работу, но это покажет только сезон, скоро увидим, — сказал Денисов. — Тяжело выделить что-то одно особенное у тренера Деяна Станковича, нет чего-то одного, в принципе такой собирательный образ. Он хочет, чтобы его футболисты были трудолюбивые, с правильным отношением относились к каждой детали, обращали внимание на мелочи. Сезон все покажет, все увидим в нем».
18 мая «Спартак» объявил об уходе защитника и капитана Георгия Джикии, футболист покинул команду по окончании сезона-2023/24 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с окончанием срока контракта.
«Конечно, Георгий Джикия как фигура, человек, футболист добавлял нам всегда. Сейчас у нас есть капитан Роман Зобнин», — добавил Денисов.
В первом туре сезона-2024/25 Мир — РПЛ футболисты «Спартака» проведут гостевой матч против «Оренбурга», встреча пройдет 21 июля и начнется в 17:30 мск.