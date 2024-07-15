Футболист «Спартака» Денисов рассказал о требованиях тренера Станковича

«Хорошо прошли сборы, надеюсь и верю, что мы хорошо подготовились, провели хорошую работу, но это покажет только сезон, скоро увидим, — сказал Денисов. — Тяжело выделить что-то одно особенное у тренера Деяна Станковича, нет чего-то одного, в принципе такой собирательный образ. Он хочет, чтобы его футболисты были трудолюбивые, с правильным отношением относились к каждой детали, обращали внимание на мелочи. Сезон все покажет, все увидим в нем».