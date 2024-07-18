Карасев рассудит «Ростов» и ЦСКА в первом туре РПЛ

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля, и начнется в 20:00 мск. Помогать Карасеву будут лайнсмены Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а также резервный арбитр Игорь Панин. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Павел Кукуян, его ассистентом будет Вера Опейкина.

Дебютный матч в РПЛ для главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича — на выезде против «Оренбурга» 21 июля — будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать Сухому будут помогать лайнсмены Арам Петросян и Александр Богданов, а также резервный судья Ян Бобровский. На VAR будут работать Артем Любимов и его ассистент Алексей Амелин.