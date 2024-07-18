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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карасев рассудит «Ростов» и ЦСКА в первом туре РПЛ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сергей Карасев, объявленный ранее лучшим арбитром минувшего чемпионата, начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) работой на матче «Ростов» — ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ростов
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Карасев рассудит «Ростов» и ЦСКА в первом туре РПЛ | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля, и начнется в 20:00 мск. Помогать Карасеву будут лайнсмены Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а также резервный арбитр Игорь Панин. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Павел Кукуян, его ассистентом будет Вера Опейкина.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 1, 21.07.2024, 17:30

Оренбург-Спартак-

Дебютный матч в РПЛ для главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича — на выезде против «Оренбурга» 21 июля — будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать Сухому будут помогать лайнсмены Арам Петросян и Александр Богданов, а также резервный судья Ян Бобровский. На VAR будут работать Артем Любимов и его ассистент Алексей Амелин.

Назначения на другие матчи тура:

20 июля, суббота

  • «Локомотив» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — Владимир Москалев (VAR — Павел Шадыханов),
  • «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Сергей Иванов (Артем Чистяков),
  • «Динамо» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — Кирилл Левников (Андрей Фисенко),

21 июля, воскресенье

  • «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — Виталий Мешков (Евгений Турбин),
  • «Химки» (Московская область) — «Динамо» (Махачкала) — Егор Егоров (Владислав Безбородов),

22 июля, понедельник.

  • «Нижний Новгород» — «Рубин» (Казань) — Рафаэль Шафеев (Василий Казарцев).

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