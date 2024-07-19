Новая форма «Спартака» появилась в продаже в клубном интернет-магазине до официальной презентации: фото
В официальном интернет-магазине «Спартака» в продаже появилась игровая форма образца сезона-2024/25.
В официальном интернет-магазине «Спартака» в продаже появилась игровая форма образца сезона-2024/25.
В наличии три комплекта. Домашний представляет собой традиционную красную футболку с горизонтальной белой полосой на груди и белые трусы. Выездной — это красные трусы и белая футболка с красными вставками в виде полос на правом плече и левом боку. Третий комплект выполнен в черном цвете с красной вертикальной полосой спереди на майке.
Официально красно-белые новую форму пока не презентовали. Напомним, техническим спонсором клуба в новом сезоне будет российский экипировщик Jögel.