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22:45 (мск), источник: Sport24

Новая форма «Спартака» появилась в продаже в клубном интернет-магазине до официальной презентации: фото

В официальном интернет-магазине «Спартака» в продаже появилась игровая форма образца сезона-2024/25.

В наличии три комплекта. Домашний представляет собой традиционную красную футболку с горизонтальной белой полосой на груди и белые трусы. Выездной — это красные трусы и белая футболка с красными вставками в виде полос на правом плече и левом боку. Третий комплект выполнен в черном цвете с красной вертикальной полосой спереди на майке.

Официально красно-белые новую форму пока не презентовали. Напомним, техническим спонсором клуба в новом сезоне будет российский экипировщик Jögel.

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