Генич назвал самого качественного игрока в РПЛ

«Вендел в лучшем своём состоянии. Он очень здорово играл с “Краснодаром”. Наверное, это самый качественный игрок российского чемпионата. Да, не самый стабильный, потому что им, пожалуй, является Дуглас Сантос. Но по качеству он превосходит даже Клаудиньо», — сказал Генич в эфире «Коммент. Превью».