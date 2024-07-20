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17:54 (мск), источник: Sport24

«Плакаться не собираемся». Галактионов — о составе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ, а также высказался о комплектации команды.

Локомотив
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«Плакаться не собираемся». Галактионов — о составе «Локомотива» | Источник: Sport24

«Есть ситуация, из нее нужно выходить. Понятно, что мы ждем усиления, но ни в коем случае не собираемся плакаться и говорить, что что‑то пойдет не так. Сегодня одержали победу, теперь готовимся к игре с “Динамо”. Двигаемся от матча к матчу.

Начали сумбурно игру, простые потери были, надо было успокоиться. Но потом мы забили, игра успокоилась, было 2:0, но судья гол отменил — и тут же пропускаем. Не имеем права пропускать легкие мячи, поэтому честь и хвала ребятам.

Сейчас любая команда может обыграть любую, не нужно смотреть на название. Сейчас все будут биться и работать на результат, в каждом матче нужно сверхусилия прилагать», — сказал Галактионов в интервью «Матч ТВ».

Локомотив
3:2
Первый тайм: 2:2
Акрон
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