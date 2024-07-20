«Плакаться не собираемся». Галактионов — о составе «Локомотива»

«Есть ситуация, из нее нужно выходить. Понятно, что мы ждем усиления, но ни в коем случае не собираемся плакаться и говорить, что что‑то пойдет не так. Сегодня одержали победу, теперь готовимся к игре с “Динамо”. Двигаемся от матча к матчу.



Начали сумбурно игру, простые потери были, надо было успокоиться. Но потом мы забили, игра успокоилась, было 2:0, но судья гол отменил — и тут же пропускаем. Не имеем права пропускать легкие мячи, поэтому честь и хвала ребятам.



Сейчас любая команда может обыграть любую, не нужно смотреть на название. Сейчас все будут биться и работать на результат, в каждом матче нужно сверхусилия прилагать», — сказал Галактионов в интервью «Матч ТВ».