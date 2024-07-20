Овечкин назвал будущего чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, являющийся воспитанником московского «Динамо», назвал будущего чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25.
Динамо
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, являющийся воспитанником московского «Динамо», назвал будущего чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25.
«Динамо» будет чемпионом в этом сезоне. На уход Федора Смолова отреагировал плохо", — цитирует Овечкина РИА Новости.
В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на 3-м месте. Отставание от чемпиона «Зенита» составило 1 очко.