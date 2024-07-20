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20:27 (мск), источник: Sport24

Овечкин назвал будущего чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, являющийся воспитанником московского «Динамо», назвал будущего чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25.

Динамо
Овечкин назвал будущего чемпиона РПЛ в сезоне-2024/25 | Источник: Sport24

«Динамо» будет чемпионом в этом сезоне. На уход Федора Смолова отреагировал плохо", — цитирует Овечкина РИА Новости.

В прошлом сезоне «Динамо» финишировало на 3-м месте. Отставание от чемпиона «Зенита» составило 1 очко.

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