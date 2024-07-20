Тренер «Факела» Черевченко рассказал о жёстком разговоре после поражения от «Динамо»

«Сейчас был жёсткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что всё умеют. Игра показала — 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации.



Одного негатива в игре не бывает, есть и положительные моменты. Ребята завтра отдохнут, потом сядем и сделаем выводы. Главное, чтобы ребята поняли выводы», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».