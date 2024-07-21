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00:25 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» сыграют свой первый матч в РПЛ в новом сезоне

Красно-белые на выезде встретятся с «Оренбургом».

Спартак
Оренбург
Ахмат
Краснодар
Химки
Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 1, 21.07.2024, 17:30

Оренбург-Спартак-

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» расположился на 12-й позиции. Команды встречались в последнем туре прошлого сезона чемпионата России, матч закончился со счетом 0:0. В прошлом сезоне команды сыграли между собой еще три матча: один в рамках чемпионата страны и два в четвертьфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Спартак» выиграл две встречи, «Оренбург» — одну.

В прошедшее межсезонье «Спартак» потерял ряд игроков. Команду покинули защитник Георгий Джикия, полузащитники Виктор Мозес, Леон Классен, нападающий Кейта Бальде. Клуб расторг контракт с одним из лучших бомбардиров в его истории нидерландским полузащитником Квинси Промесом из-за задержания в ОАЭ. В «Спартак» из аренды вернулись нападающие Павел Мелешин и Шамар Николсон, а из испанского «Бетиса» пришел форвард Виллиан Жозе.

«Оренбург» также не смог сохранить некоторых лидеров. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел в московский «Локомотив», полузащитник Лукас Вера стал игроком подмосковных «Химок», защитник Владимир Полуяхтов завершил карьеру, босниец Ренато Гойкович и нападающий Владимир Обухов остались без клуба. Состав оренбуржцев пополнили вратарь Богдан Москвичев, арендованный у петербургского «Зенита», защитники Георгий Зотов, перешедший из самарских «Крыльев Советов», Артем Касимов («Зенит») полузащитники Алексей Барановский («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»), Данил Капустянский («Уфа», вернулся из аренды) и нападающий Саид Сахарсизян («Гол Гохар»).

Матч против «Оренбурга» станет для «Спартака» первой официальной встречей под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. Этим летом красно-белые сыграли товарищеские матчи против московского «Торпедо» (3:1), казахстанского «Актобе» (1:1), столичного «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 по пенальти) и «Насафа» из Узбекистана (3:0).

В беседе с ТАСС после общего собрания клубов РПЛ, прошедшего 10 июля, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил запредельный настрой Станковича. «Пока рано говорить о впечатлениях о работе со Станковичем, но видно, что это профессионал. Он невероятно настроен на борьбу, и эта заряженность передается игрокам. Уверен, мы будем бороться за самые высокие места», — отметил Малышев.

«Ахмат» сыграет против «Краснодара», «Химки» примут «Динамо» из Махачкалы

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 1, 21.07.2024, 20:00

Ахмат-Краснодар-

В другом воскресном матче серебряный призер РПЛ прошлого сезона «Краснодар» сыграет в гостях против грозненского «Ахмата». В прошлом сезоне «Краснодар» набрал на одно очко меньше, чем ставший чемпионом «Зенит». Грозненская команда завершила турнир на 10-м месте.

В прошлом сезоне команды сыграли два матча в рамках РПЛ. «Ахмат» выиграл встречу в гостях (1:0), а матч в Грозном завершился со счетом 1:1. Встреча первого тура нового сезона начнется в 20:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2024/2025
Тур 1, 21.07.2024, 20:00

Химки-Динамо Мх-

В это же время стартует матч между двумя лучшими командами Мелбет — Первой лиги прошлого сезона — подмосковные «Химки» примут «Динамо» из Махачкалы. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

Первый тур нового сезона стартовал в субботу — «Локомотив» на своем поле обыграл «Акрон» (3:2), «Зенит» в гостях разгромил «Крылья Советов» (4:0), московское «Динамо» победило «Факел» (3:1), «Ростов» и ЦСКА завершили свой матч вничью (0:0). Завершится тур в понедельник матчем «Пари Нижний Новгород» — «Рубин».

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