Фёдор Чалов перейдёт из ЦСКА в греческий ПАОК — источник

По данным источника, ПАОК согласовал условия контракта с Чаловым, которые предполагают заработную плату в размере € 1,3 млн в год и до € 300 тыс. в качестве бонусов. Греческий клуб активирует опцию его выкупа у ЦСКА за € 3 млн, после чего Чалов пройдёт медосмотр перед трансфером в новый клуб. Отмечается, что официальное представление Фёдора в качестве игрока ПАОКа должно состояться 24 июля.