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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Чалов перейдёт из ЦСКА в греческий ПАОК — источник

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов в ближайшее время должен перейти в греческий ПАОК, сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

ЦСКА
ПАОК
Фёдор Чалов перейдёт из ЦСКА в греческий ПАОК — источник | Источник: Чемпионат.com

По данным источника, ПАОК согласовал условия контракта с Чаловым, которые предполагают заработную плату в размере € 1,3 млн в год и до € 300 тыс. в качестве бонусов. Греческий клуб активирует опцию его выкупа у ЦСКА за € 3 млн, после чего Чалов пройдёт медосмотр перед трансфером в новый клуб. Отмечается, что официальное представление Фёдора в качестве игрока ПАОКа должно состояться 24 июля.

Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.

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