«Совсем не понимаю». Генич — о возможном переходе Чалова из ЦСКА в ПАОК | Источник: Чемпионат.com

Ранее в греческом клубе сообщили, что ведут переговоры по поводу перехода россиянина.

«Не понимаю этот трансфер. Совсем не понимаю. Думал, что Федя всё-таки останется в ЦСКА…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Чалов является воспитанником армейского клуба, за первую команду россиянин выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.