Вероятность перехода Соболева в «Зенит» оценили в 99%

По его словам, официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

«На 99% Соболев будет в “Зените”. Что тормозит сделку? Там с каждым днем одна на другую проблемы накладываются. Думаю, что еще сказывается неготовность Виллиана Жозе играть, поэтому они тянут», — заявил Гурцкая.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.