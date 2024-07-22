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22 июля, источник: Чемпионат.com

Тренер «Акрона» Тедеев раскрыл тактику команды в матче РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, к какой тактике его тренерский штаб прибегнул в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Локомотив
АкронПремьер-лига: таблица и календарь
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Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:2 благодаря голу нападающего Дмитрия Воробьёва на 79-й минуте.

«Мы избрали такую тактику, что хотели прессинговать, быстро отбирать мяч, хотели атаковать. Мы понимали, как будет играть “Локомотив”, изучили соперника и приняли такое решение. Те футболисты, которые есть у нас в наличии, умеют и хотят атаковать. Невозможно сразу попросить делать то, что они нехорошо умеют. Тут всё логично.

Реагировать на пропущенные мячи, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны — было бы их меньше, было бы лучше. Конечно, мы допускали ошибки, они были связаны с тем, что во время наших атак не совсем верно выстраивали конструкцию для того, чтобы были более удачливыми в обороне. Вот этот момент был для меня неожиданным. Мы много над этим работали.

После первого тайма не было мысли просто взять и отойти назад, чтобы играть от обороны. Мы в раздевалке об этом не говорили. Особо не хотелось бы играть в сдержанный футбол. Мы хоти играть сами, больше атаковать. Вся стратегическая составная часть клуба направлена на это. Но невозможно атаковать, не думая об обороне», — сказал Тедеев в эфире программы «8−16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Локомотив
3:2
Первый тайм: 2:2
Акрон
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