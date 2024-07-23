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18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

7 футболистов из клубов-новичков РПЛ, которые нас удивили

Одному из них всего 17 лет!

Акрон
Динамо Мх
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
РПЛ сезон-2024/2025: игроки новичков РПЛ, которые удивили, Мирзов, Бакаев, Дмитриев, Касинтура, Химки, Акрон, Динамо Махачкала | Источник: Чемпионат.com

1-й тур РПЛ в сезоне-2024/2025 — уже часть истории. В высшем дивизионе нашего футбола появились сразу три клуба-новичка (два сыграли друг с другом). Никто из них не победил, но некоторые футболисты из этих команд удивили со знаком плюс.

Солтмурад Бакаев («Акрон»)

Бакаев не играл в РПЛ почти год. За весь прошлый сезон он вышел на одну минуту в матче с «Оренбургом» (1:1). Это было в июле 2023 года, когда Солтмурад числился в «Рубине». Вторую половину прошлого сезона он отбегал в «Родине» (аренда), которая представляет Первую лигу. Возвращение в РПЛ получилось запоминающимся. Пусть «Акрон» и проиграл «Локомотиву» (2:3), но сам Бакаев был очень заметен. Солтмурад нанёс четыре удара (три — в створ), а также выполнил четыре успешные обводки. Он стал лучшим в команде во всех категориях (по обводкам лучшим в составе обоих клубов). Но самое главное, что Солтмурад набрал 1+1 очка по системе «гол+пас». Да и вписал своё имя в историю «Акрона», так как стал автором первого гола клуба в РПЛ.

Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»)

Эльдарушев, как и Бакаев, провёл на поле «РЖД Арены» 65 минут. Получилось очень продуктивно. Абу-Саид коснулся мяча всего 16 раз (третий с конца результат в «Акроне»), но зато забил мяч и отдал результативную передачу. К слову, нападающий огорчил вратаря «Локо» Илью Лантратова из достаточно сложной позиции. По показателю xG Эльдарушев наиграл на 0,02 гола (у Бакаева этот показатель составил 0,31). Абу-Саид, в отличие от одноклубника, за весь матч нанёс всего один удар, но зато какой! Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что «Акрон» и «Балтика» достигли договорённости о переходе Эльдарушева в западный клуб. Но отпустит ли теперь команда РПЛ футболиста в Первую лигу?

Арсений Дмитриев («Акрон»)

17-летний парень отыграл всего 25 минут в столичном матче, но сделал это так, что запомнился многим. Дмитриев смотрелся очень прилично и был достаточно активен. Он нанёс два удара (второй результат в команде), правда, ни разу не попал в створ. В одном эпизоде Арсению не повезло совсем чуть-чуть — сантиметры отделили его от первого гола в РПЛ. Мяч после удара Дмитриева вонзился в перекладину, а на тот момент счёт был 2:2. Кстати, Арсений совершил за половину второго тайма 18 касаний — это больше, чем у Эльдарушева за 65 минут. А ещё Дмитриев отдал семь точных передач из семи. Три из них были в финальную треть поля. Возможно, в нашем футболе подрастает новая звёздочка.

Резиуан Мирзов («Химки»)

До матча с махачкалинским «Динамо» Мирзов не играл в РПЛ с мая 2023 года. Прошлый сезон от отбегал в Азербайджане, где выступал за «Нефтчи». Резиуан вернулся в РПЛ и показал, что находится в полном порядке. Во-первых, он заработал сразу два пенальти. И не вина Мирзова, что его одноклубники (Александр Руденко и Хетаг Хосонов) не попали с «точки» в створ. Во-вторых, Мирзов отдал 22 точные передачи в финальную треть — лучший результат не только в команде, но и среди всех участников матча. Помимо этого, Резиуан коснулся мяча 63 раза (пятый результат в «Химках») и нанёс два удара (один — в створ).

Ориньо («Химки»)

Фланговый защитник дебютировал в РПЛ. С другой стороны, 29-летний футболист прекрасно знаком тренеру «Химок» Франку Артиге — они вместе работали в «Родине». Ориньо — лучший игрок матча с махачкалинским «Динамо» по количеству касаний (92). Он стал вторым по числу передач в финальную треть (17, больше только у Мирзова) и успешным обводкам (четыре). А ещё бразилец нанёс три удара (два — в створ) — в этом плане он был самым активным в составе подмосковного клуба. Плюс выиграл три верховых единоборства (лучший результат в команде наряду с Петаром Голубовичем).

Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала)

Касинтура — единственный легионер в стартовом составе махачкалинского клуба в матче 1-го тура. Кстати, африканец не выступал в РПЛ больше двух лет, а именно с мая 2022 года. Эгаш оказался самым вовлечённым в игру футболистом в составе «Динамо» — 60 касаний (лучший результат в команде). Помимо этого, он нанёс четыре удара и выполнил 11 передач в финальную треть. Лучший в «Динамо» по обоим показателям. Но самое главное, что Касинтура просто затерзал защитников «Химок» своим дриблингом. У африканца пять успешных обводок — лучший результат среди всех в 1-м туре. Не хватило только результативного действия. Спасибо, что вернулся!

Идар Шумахов («Динамо» Махачкала)

Гол в дебютном матче — прекрасный сюжет для любого футболиста. Особенно если речь идёт о центральном защитнике. Рождённый в Кабардино-Балкарии Шумахов вошёл в историю дагестанского клуба. Именно он стал автором первого гола «Динамо» в РПЛ — замкнул головой навес с фланга. Ещё Идар выиграл два единоборства. Вроде бы не самый головокружительный результат, но это лучший показатель в команде. Правда, такая цифра сразу у нескольких футболистов. По статистике xG показатель Шумахова составил очень скромные 0,05. Из тройки центральных защитников «Динамо» у Идара было меньше всего касаний (33), но зато самый высокий процент точных передач (73,7%).

В материале использованы статистические данные Opta.

Кирилл Закатченко

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